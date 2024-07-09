Черчесов: Станковичу только предстоит понять, что такое РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о перспективах Марко Николича и Деяна Станковича у руля ЦСКА и «Спартака» соответственно.

«Марко Николич уже доказывал свою состоятельность в РПЛ. Станковичу только это предстоит понять — что такое Российская Премьер-Лига. Для новых тренеров, какие бы они ни были, Российская Премьер-Лига очень сложна. Другое дело, какие трансферы клубы сделают, какие изменения у них будут. Вот чего надо дождаться. И надо не забывать, что, с корабля на бал попадая, сразу можно результат не дать. А тому же «Спартаку», возможно, терпения не хватает иногда. И не только руководству — самим футболистам, кстати, тоже», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах сезона обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

4 июня стало известно, что Марко Николич занял должность главного тренера армейцев. Напомним, столичный ЦСКА подписал с Марко двухлетний контракт. Специалист сменил на посту главного тренера Владимира Федотова. До этого Николич уже работал в РПЛ, возглавляя «Локомотив».