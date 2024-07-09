Станислав Черчесов рассказал, что может мотивировать «Зенит» на седьмое чемпионство подряд

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мыслями о том, какая мотивация может быть у «Зенита» после завоевания шести чемпионств подряд.

«Еврокубков нет, но есть «звездочка», которая дается за чемпионства. Вот если седьмое чемпионство будет, это «Зенита» опередит «Спартак» по чемпионствам в России. Ну, вот видите, есть история. И опять же, сейчас придут несколько новых игроков. Тот же Глушенков, допустим, не был чемпионом никогда. Должен бороться Волков, Латышонок, Горшков, которые тоже не были…

«Зенит» — стабильный клуб, у него стабильный болельщик, одна команда в таком городе — это большой плюс. Там видно, что, когда команда играет, весь город за тобой, это реально большой плюс. А когда у тебя есть стабильность, возможность планировать трансферы и еще какие-то нюансы, ты можешь на определенном хорошем уровне играть. Хотя другие команды тоже не дремлют», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.