ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов рассказал, что может мотивировать «Зенит» на седьмое чемпионство подряд

Станислав Черчесов рассказал, что может мотивировать «Зенит» на седьмое чемпионство подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мыслями о том, какая мотивация может быть у «Зенита» после завоевания шести чемпионств подряд.

«Еврокубков нет, но есть «звездочка», которая дается за чемпионства. Вот если седьмое чемпионство будет, это «Зенита» опередит «Спартак» по чемпионствам в России. Ну, вот видите, есть история. И опять же, сейчас придут несколько новых игроков. Тот же Глушенков, допустим, не был чемпионом никогда. Должен бороться Волков, Латышонок, Горшков, которые тоже не были…

«Зенит» — стабильный клуб, у него стабильный болельщик, одна команда в таком городе — это большой плюс. Там видно, что, когда команда играет, весь город за тобой, это реально большой плюс. А когда у тебя есть стабильность, возможность планировать трансферы и еще какие-то нюансы, ты можешь на определенном хорошем уровне играть. Хотя другие команды тоже не дремлют», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android