«Эвертон» не одобрил новое предложение «МЮ» по защитнику Брэнтуэйту — Фабрицио Романо

«Манчестер Юнайтед» сделал новое официальное предложение по центральному защитнику «Эвертона» Джеррэду Брэнтуэйту, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, новое предложение «красных дьяволов» равно £ 45 млн (€ 53 млн) и € 5 млн в виде бонусов. Но «Эвертон» настаивает на более высокой цене — £ 65-70 млн (€ 77-83 млн). Продвижения по сделке всё ещё нет.

В минувшем сезоне англичанин принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.