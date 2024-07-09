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Стали известны условия возможного трансфера Нико Уильямса в «Барселону»

Стали известны условия возможного трансфера Нико Уильямса в «Барселону»
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«Барселона» обозначила конкретные шаги по подписанию вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса, сообщает журналист Решад Рахман в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Барселона» готова выплатить «Атлетику» всю сумму отступных за игрока и даже больше, а также ведёт переговоры с самим Уильямсом, которому готова предложить зарплату, зависящую от игр, которые он проведёт за каталонский клуб. Отмечается, что сам Нико в курсе планов «Барселоны» по его трансферу и склоняется к переходу в стан сине-гранатовых.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний Уильямс провёл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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