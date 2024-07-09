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«Бетис» объявил о возвращении Адриана

«Бетис» объявил о возвращении Адриана
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Вратарь Адриан на правах свободного агента перешёл в «Бетис», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Футболист подписал с «Бетисом» контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Адриан является воспитанником испанской команды и ранее выступал за неё с 2008 по 2013 год.

Последним клубом 37-летнего вратаря был «Ливерпуль». В прошлом сезоне он не сыграл ни одного матча за мерсисайдский клуб. Всего за «красных» Адриан провёл 26 игр, в которых пропустил 36 мячей и семь раз оставлял свои ворота «сухими». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

По итогам сезона-2023/2024 «Бетис» набрал 57 очков в 38 матчах Примеры и занял седьмое место в турнирной таблице.

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