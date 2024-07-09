«Не люблю вот эти разговоры». Черчесов — о слухах про интерес к нему со стороны клубов

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как относился к информации про интерес к нему со стороны различных российских клубов по ходу минувшего сезона.

«Честно говоря, не люблю вот эти разговоры… Которые сразу появлялись, если я на какой-то стадион пришел, я уже, честно говоря, иногда думал, что не пойду. Потому что сразу Черчесова куда-то сватают. Но никаких даже предпосылок нет, там работают мои коллеги и, наверное, им тоже неприятно читать того, чего нет. Поэтому иногда чувствовал себя некомфортно. Ну, понимаете, люди, они разные, тренеры тоже, и каждое приглашение каждый рассматривает по-разному.

Приглашение — это вот как было здесь, в случае со сборной Казахстана: конкретика, вопрос, ответ, билет, прилет, встреча, обсуждение, время какое-то на размышление и принятие решения. А просто кто-то мимоходом тебя о чем-то спросил там или еще что-то… И когда про меня пишут в газетах, вот я это вообще не люблю, честно. Нет. Про Казахстан где-то писали? Нет. А я там. Про «Ференцварош» где-то писали? Нет. А я там. Про «Легию» где-то писали? Нет. А я там. Поэтому пишут-то многое, а иногда никакой почвы нет», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, 3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.