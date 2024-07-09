Стало известно будущее Сержа Гнабри в «Баварии»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри не намерен покидать мюнхенский клуб в летнее трансферное окно, информирует журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отмечает источник, сама «Бавария» пока не имеет предложений по получившему в конце прошлого сезона травму Гнабри. Всё идёт к тому, что клуб в итоге решит сохранить футболиста, настроенного подойти к новому сезону под руководством нового главного тренера Венсана Компани в своей лучшей игровой форме.

Ранее сообщалось, что нынешним летом «Бавария» будет готова расстаться с защитниками Маттейсом де Лигтом и Нуссайром Мазрауи, полузащитниками Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой, а также вингерами Сержом Гнабри и Кингсли Команом.

Напомним, в минувшем сезоне 28-летний Серж Гнабри провёл в составе мюнхенской «Баварии» 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две результативны передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в € 40 млн.