Экс-вратарь «МЮ» де Хеа может стать игроком саудовского «Аль-Шабаба»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «Аль-Шабаб», сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский клуб уже ведёт переговоры с игроком. Сообщается, что есть ещё одна неназванная команда из этой лиги, которая вышла на связь с вратарём.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Аль-Наср» и лично нападающий и капитан клуба Криштиану Роналду хочет видеть его в составе.

Давид де Хеа после ухода из «Манчестер Юнайтед» в июле 2023 года остаётся свободным агентом. В сезоне-2022/2023 голкипер принял участие в 58 матчах во всех турнирах, 25 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.