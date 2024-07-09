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«Химки» не могут договориться об аренде защитника «Монпелье» Сако — источник

«Химки» не могут договориться об аренде защитника «Монпелье» Сако — источник
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В переговорах подмосковных «Химок» об аренде крайнего защитника французского «Монпелье» Фалайе Сако появились трудности. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, «Монпелье» запросил € 350 тыс. за аренду Сако, но «Химки» не готовы платить такую сумму. Из-за этого переговоры по переходу игрока были приостановлены.

Напомним, в минувшем сезоне 29-летний Фалайе Сако принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности защитник провёл на поле 1380 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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