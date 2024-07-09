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Нападающий «Локомотива» Сарвели высказался о приходе в команду форварда Дмитрия Воробьёва

Нападающий «Локомотива» Сарвели высказался о приходе в команду форварда Дмитрия Воробьёва
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Форвард московского «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал текущую ситуацию в команде и трансфер из «Оренбурга» нападающего Дмитрия Воробьёва.

«Всё в плановом режиме, работа ведётся. Впереди почти две недели до старта. Сейчас находимся немного под нагрузками. Но всё хорошо. Я рад, что к нам пришёл Дима Воробьёв. Надеюсь, он нам поможет», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

В июне 2024 года московский «Локомотив» официально объявил о переходе из «Оренбурга» 26-летнего нападающего Дмитрия Воробьёва. В прошедшем сезоне на счету футболиста 31 матч за «газовиков» во всех турнирах, восемь забитых мячей и один результативный пас (все — в РПЛ).

26-летний форвард железнодорожников Владислав Сарвели в сезоне-2023/2024 провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативных паса.

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