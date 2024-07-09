Агент Черышева: Денис хочет продолжать играть, но предложений нет

Агент экс-вингера сборной России и мадридского «Реала» Дениса Черышева Хорди Саллес ответил на вопрос о дальнейших карьерных планах 33-летнего футболиста.

«На данный момент новостей нет. Денис хочет продолжать играть, но на данный момент предложений, в том числе из России, нет», — приводит слова Саллеса «РИА Новости».

33-летний российский левый вингер Денис Черышев является воспитанником клубной академии мадридского «Реала». Помимо «королевского клуба», в Испании Денис выступал за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

В августе 2022 года футболист подписал контракт с клубом итальянской Серии B «Венецией», где провёл два сезона. В июне 2024 года Черышев покинул «Венецию» в связи с завершением срока действия контракта, в прошедшем сезоне на его счету 168 игровых минут в 10 матчах во всех турнирах без результативных действий.