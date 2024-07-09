Дешам рассказал о состоянии Мбаппе накануне матча Франции с Испанией на Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе накануне полуфинального матча чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Испании.

«Мбаппе в последнем матче отыграл 110 минут. Нет смысла оставлять игрока на поле с плохими ощущениями, даже если это Мбаппе. Для него и всех игроков мы сосредоточились на восстановлении. Мы сделали все, что могли. Учитывая окончание сезона в «ПСЖ» и полученную травму на Евро-2024, всё могло завершиться раньше. Я уверен, что завтра он сделает всё, чтобы быть на высоте. Ношение маски с измененным зрением — это новая ситуация. На сегодняшний день гематома хорошо рассосалась, а нос с каждым днём становится всё крепче», — приводит слова Дешама Le Figaro.

Матч Испания – Франция состоится 9 июля, начало – 22:00 мск.

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