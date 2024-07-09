ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам рассказал о состоянии Мбаппе накануне матча Франции с Испанией на Евро-2024

Дешам рассказал о состоянии Мбаппе накануне матча Франции с Испанией на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе накануне полуфинального матча чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мбаппе в последнем матче отыграл 110 минут. Нет смысла оставлять игрока на поле с плохими ощущениями, даже если это Мбаппе. Для него и всех игроков мы сосредоточились на восстановлении. Мы сделали все, что могли. Учитывая окончание сезона в «ПСЖ» и полученную травму на Евро-2024, всё могло завершиться раньше. Я уверен, что завтра он сделает всё, чтобы быть на высоте. Ношение маски с измененным зрением — это новая ситуация. На сегодняшний день гематома хорошо рассосалась, а нос с каждым днём становится всё крепче», — приводит слова Дешама Le Figaro.

Матч Испания – Франция состоится 9 июля, начало – 22:00 мск.

Материалы по теме
Испания или Франция — кто приблизится к трофею? Первый полуфинал Евро-2024! LIVE
Live
Испания или Франция — кто приблизится к трофею? Первый полуфинал Евро-2024! LIVE
Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Мбаппе получил маску Черепашки-ниндзя от Силвы

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android