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Тьяго Алькантара готов принять предложение войти в тренерский штаб «Барселоны» — Sport.es

Тьяго Алькантара готов принять предложение войти в тренерский штаб «Барселоны» — Sport.es
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33-летний экс-полузащитник Тьяго Алькантара, ранее объявивший о завершении карьеры действующего игрока, намерен принять предложение «Барселоны» и войти в тренерский штаб сине-гранатовых. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хотел бы пригласить Тьяго в свой штаб. Сообщалось, что специалист нуждается в помощнике, владеющем немецким и испанским языками, а руководство каталонцев рассматривает варианты среди игроков, близких к завершению карьеры.

8 июля 2024 года экс-полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара объявил в социальных сетях об окончании игровой карьеры. Его последним клубом стал английский «Ливерпуль», также бывший футболист выступал за «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».

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