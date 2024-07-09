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Красич: надеюсь, Зделар и Гаич тоже станут чемпионами России с ЦСКА

Красич: надеюсь, Зделар и Гаич тоже станут чемпионами России с ЦСКА
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Сербский экс-полузащитник московского ЦСКА Милош Красич ответил на вопрос о лучших сербских игроках в истории Российской Премьер-Лиги.

«В России всегда было много классных сербских футболистов. Много игроков, которые действительно хорошо проявили себя в России — и Видич, и Иванович, и Пейчинович, Тошич тоже. И Пьянович здорово играл. Не могу говорить о себе, но я выиграл здесь много трофеев, два раза становился чемпионом. Надеюсь, что Зделар и Гаич тоже станут чемпионами России с ЦСКА и будут приносить пользу команде», — приводит слова Красича «РБ Спорт».

29-летний сербский опорный полузащитник Саша Зделар и его соотечественник 28-летний правый защитник Милан Гаич выступают за ЦСКА с июля 2022 года. В прошедшем сезоне армейцы заняли шестое место по итогам сезона РПЛ, в последний раз красно-синие становились чемпионами России в сезоне-2015/2016.

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