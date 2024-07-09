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Жозе Моуринью назвал команду-сюрприз на Евро-2024

Жозе Моуринью назвал команду-сюрприз на Евро-2024
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Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью назвал команду, которая удивила его больше всего на Евро-2024.

«Я смотрел чемпионат Европы разумно и с профессиональной стороны. Каждый раз, когда Турция выигрывала, это была для меня проблема, а каждый раз, когда Португалия выигрывала, это была радость. Всегда возникает разочарование, когда ты чувствуешь, что можешь добиться большего. Потенциал команды был очень высок. Я не многое упустил в своих прогнозах, когда сказал, что фаворитами являются Португалия, Франция и Англия. Испания является для меня самым большим сюрпризом, учитывая то, как развивалась команда на данный момент», — приводит слова Моуринью Record.

Сборная Испании вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Францией.

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