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Полузащитник сборной Франции Рабьо: мы хотим вывести Ямаля из зоны комфорта

Полузащитник сборной Франции Рабьо: мы хотим вывести Ямаля из зоны комфорта
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о 16-летнем испанском нападающем Ламине Ямале накануне полуфинального матча чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, он показал себя игроком, способным справиться со стрессом, у него много качеств. Он показал, что умеет играть, мы знаем, из чего он сделан, и что у него есть хладнокровие. Логично, что сыграть в полуфинале может быть немного сложно, но это будет зависеть от того, сможем ли мы оказать на него давление. Мы хотим вывести его из его зоны комфорта. Если он хочет выйти в финал, ему придется сделать больше, чем обычно», — приводит слова Рабьо Mundo Deportivo.

Полуфинальный матч Испания – Франция на Евро-2024 пройдёт 9 июня, начало – 22:00 мск.

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