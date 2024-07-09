Мостовой рассказал о непростом личном выборе между Францией и Испанией на Евро-2024

Экс-полузащитник французского «Страсбурга» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался по поводу предстоящего полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции.

«Ой, как непросто мне будет завтра, ой, как непросто! Испания — Франция. Две команды, которые в числе фаворитов были — я думаю, что не только у меня, да? Поэтому они встречаются между собой в полуфинале — хотелось бы их увидеть, конечно, в финале, но жребий такой. Испанцы по дороге выбили Германию, которая тоже хотела быть в финале у себя дома.

Да, завтра будет непросто мне. Вдвойне непросто. Представляете? Сын у меня родился во Франции, я играл во Франции. Дочка родилась в Испании, я играл много-много лет в Испании, представляете, болею за Испанию… Поэтому как определиться завтра — не представляю. Нужно будет поговорить с детьми и решить. Но я думаю, что всё равно они будут болеть за Испанию, поэтому, скорее всего, и я тоже буду болеть за Испанию», — рассказал Мостовой в видео, опубликованном им в своём телеграм-канале.

Матч 1/2 финала Евро-2024 между национальными командами Испании и Франции пройдёт 9 июля на «Альянц-Арене» в Мюнхене и начнётся в 22:00 мск.