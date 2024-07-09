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Тренер сборной Испании высказался о предстоящем матче с Францией на Евро-2024

Тренер сборной Испании высказался о предстоящем матче с Францией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем полуфинальном матче с национальной командой Франции на чемпионате Европы – 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это мировая футбольная держава, с которой мы сталкиваемся. Талантливые, сильные, быстрые — одни из лучших в мире. Я надеюсь, что это будет захватывающая игра, но я ожидаю, что все будет зависеть от деталей, как обычно. У них есть великолепные индивидуальные таланты — некоторые из лучших в мире, — но я считаю, что мы на их уровне. Одна из моих величайших привилегий заключается в том, что у нас есть ряд игроков с разными характеристиками: скорость, контроль, игроки с большим опытом», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Полуфинальный матч Испания – Франция на Евро-2024 пройдёт 9 июня, начало – 22:00.

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