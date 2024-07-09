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Опубликован топ-10 игроков Евро-2024 по максимальной скорости. Самый быстрый — Мбаппе

Официальный аккаунт чемпионата Европы — 2024 в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал десятку лучших игроков турнира по максимальной достигнутой скорости.

Самым быстрым футболистом Евро-2024 после завершения четвертьфинальных матчей является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, развивший скорость 36,5 км/ч. Полностью топ-10 игроков турнира по максимальной достигнутой скорости выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (Франция) — 36,5 км/ч;

2. Ферран Торрес (Испания) — 36 км/ч;

3. Беньямин Шешко (Словения) — 35,9 км/ч;

4-5. Лерой Зане (Германия) — 35,8 км/ч;

4-5. Валентин Михэйлэ (Румыния) — 35,8 км/ч;

6. Тео Эрнандес (Франция) — 35,7 км/ч;

7-8. Дан Ндой (Швейцария) — 35,6 км/ч;

7-8. Микки ван де Вен (Нидерланды) — 35,6 км/ч;

9. Расмус Хойлунд (Дания) — 35,5 км/ч;

10. Рафаэль Леау (Португалия) — 35,4 км/ч.