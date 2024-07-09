BBC выступил с заявлением из-за скандала вокруг Криштиану Роналду на Евро-2024

BBC выступили с заявлением по поводу скандала нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, BBC потроллил Роналду в прямом эфире во время матча со Словенией на Евро-2024 (0:0, 3:0 – в серии пенальти). На 105-й минуте Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. В трансляции BBC в момент пенальти вместо фамилии Роналду было написано Misstiano Penaldo.

«Подпись была просто задумана как игра слов, которую мы уже много раз делали в аналитических графиках. Никакого оскорбления не было. Мы неоднократно положительно отзывались о Роналду, в том числе, когда перед матчем Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому «он один из лучших в истории». В перерыве Гари Линекер и Алан Ширер провели долгий анализ движений Роналду, назвав их «абсолютно фантастическими». После серии пенальти Гари Линекер и Алан Ширер отметили мужество и веру Роналду, которые позволили ему первым нанести удар.

Ни в коем случае эксперты не высказывались чрезмерно критически в адрес Роналду, и в контексте программы в целом тон по отношению к нему был неизменно уважительным. Однако мы понимаем, что некоторые зрители остались недовольны графикой, и передали отзыв производственной группе, чтобы помочь им в дальнейшей работе», — приводит заявление BBC Dailymail.

Сборная Португалии дошла до четвертьфинала Евро-2024, где проиграла в серии пенальти Франции.

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