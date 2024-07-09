Коло Муани рассказал, как примерил маску Килиана Мбаппе на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани поделился своими впечатлениями о защитной маске своего партнёра по команде и линии атаки Килиана Мбаппе после того, как попробовал надеть её сам.

«Я её примерил. Вы ничего в ней не видите! Это непросто. Мы смеёмся над этим», — приводит слова Коло Муани пресс-служба УЕФА.

25-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил перелом носа в стартовом матче «трёхцветных» на чемпионате Европы — 2024 со сборной Австрии (1:0). Футболист пропустил игру 2-го тура с национальной командой Нидерландов (0:0) и смог выйти на поле в специальной защитной маске в матче 3-го тура со сборной Польши (1:1), в которой отметился забитым голом с пенальти. При этом Мбаппе негативно высказывался об игре в маске.