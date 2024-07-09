Люк Шоу: не понимаю критики в адрес Саутгейта, он вывел сборную Англии на новый уровень

Футболист сборной Англии Люк Шоу не согласился с критикой в адрес главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта.

«Я не понимаю критики. То, что он сделал для страны и нас, игроков, он вывел нас на новый уровень. Ни один тренер не был столь успешен в последнее время. Мы, игроки, любим его, он именно тот, кто нам нужен. Он позволяет нам выходить на поле и быть лучшими. Он проявил большую веру и доверие, выбрав меня», — приводит слова Шоу BBC.

Напомним, сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2024, обыграв в четвертьфинале национальную команду Швейцарии в серии пенальти.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Нидерландов. Матч состоится 10 июля.

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