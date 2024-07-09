ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА не будет менять арбитра полуфинала Евро, замешанного в договорных играх — Daily Mail

УЕФА не будет менять арбитра полуфинала Евро, замешанного в договорных играх — Daily Mail
Комментарии

УЕФА не будет менять Феликса Цвайера главного арбитра полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Англии, который был замешан в договорных матчах, сообщает Daily Mail.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, УЕФА не будет менять своё первоначальное решение о назначении Цвайера на этот матч.

Ранее сообщалось, что Цвайер не мог быть допущен к крупным международным соревнованиям из-за того, что в 2014 году был дисквалифицирован на шесть месяцев после обвинений в получении взятки в размере € 300 евро и в организации договорных матчей в немецком первенстве в 2005 году.

Матч Нидерланды — Англия в полуфинале чемпионата Европы — 2024 состоится 10 июля.

Материалы по теме
УЕФА может сменить арбитра матча полуфинала Евро-2024, замешанного в договорных играх
Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Английский болельщик прыгнул в фонтан во Франкфурте

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android