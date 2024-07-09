УЕФА не будет менять арбитра полуфинала Евро, замешанного в договорных играх — Daily Mail

УЕФА не будет менять Феликса Цвайера главного арбитра полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Англии, который был замешан в договорных матчах, сообщает Daily Mail.

По данным источника, УЕФА не будет менять своё первоначальное решение о назначении Цвайера на этот матч.

Ранее сообщалось, что Цвайер не мог быть допущен к крупным международным соревнованиям из-за того, что в 2014 году был дисквалифицирован на шесть месяцев после обвинений в получении взятки в размере € 300 евро и в организации договорных матчей в немецком первенстве в 2005 году.

Матч Нидерланды — Англия в полуфинале чемпионата Европы — 2024 состоится 10 июля.

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