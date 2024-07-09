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Кукурелья высказался о новой встрече с Мбаппе восемь лет спустя на Евро-2024

Кукурелья высказался о новой встрече с Мбаппе восемь лет спустя на Евро-2024
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал свой предстоящий второй матч в карьере против нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее футболисты встречались 14 ноября 2016 года в товарищеском матче сборных U19, юношеская команда Испании одержала победу со счётом 2:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это настоящее совпадение, что мы не пересекались восемь лет, а теперь сыграем друг против друга. Он один из тех игроков, которые, казалось бы, не участвуют в комбинации, но в конечном итоге имеют решающее значение. Будет сложно, но мы сильная, сплоченная команда. Если будем держаться вместе, мы сможем победить Францию», — приводит слова Кукурельи пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании с Марком Кукурельей и сборная Франции с Килианом Мбаппе в составе встретятся 9 июля в матче 1/2 финала Евро-2024.

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