Жоан Лапорта: очевидно, мне нравится Нико Уильямс и у клуба есть на него деньги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о потенциальном трансфере вингера «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса в стан сине-гранатовых.

«Очевидно, что он мне нравится, и очень сильно. Но мы должны позволить работать тем, кто за это ответственен, и Деко работает над пополнением, которое обсуждалось с Фликом. Надеюсь, что у нас будут хорошие новости.

Есть ли деньги на Уильямса? Сегодня — да. Это результат той работы, которая была проделана за эти годы, чтобы достичь этой точки, мы можем позволить себе подписание игрока такого уровня», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что «Барселона» готова выплатить «Атлетику» всю сумму отступных за Уильямса и даже больше, а также ведёт переговоры с самим футболистом, которому готова предложить зарплату, зависящую от игр, которые он проведёт за каталонский клуб.

В минувшем сезоне Уильямс сыграл 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 19 голевых передач.

Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186