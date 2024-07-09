Беллингем лидирует в списке фаворитов на золотой мяч от Goal

Портал Goal.com представил рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.
Лидирует в списке английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем. На втором месте расположился вингер мадридцев Винисиус. На третьем — ещё один игрок «Реала» Килиан Мбаппе.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 по версии Goal:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Винисиус Жуниор («Реал»);
3. Килиан Мбаппе («Реал», сезон-2023/24 провёл в составе «ПСЖ»);
4. Родри («Манчестер Сити»);
5. Гарри Кейн («Бавария»);
6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру);
7. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
8. Флориан Виртц («Байер»);
9. Даниэль Карвахаль («Реал»);
10. Лаутаро Мартинес («Интер»);
11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
12. Букайо Сака («Арсенал»);
13. Федерико Вальверде («Реал»);
14. Ламин Ямаль («Барселона»);
15. Нико Уильямс («Атлетик»);
16. Лионель Месси («Интер Майами»);
17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
18. Родриго («Реал»);
19. Коди Гакпо («Ливерпуль»);
20. Джамал Мусиала («Бавария»).
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