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Беллингем лидирует в списке фаворитов на золотой мяч от Goal

Портал Goal.com представил рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

Лидирует в списке английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем. На втором месте расположился вингер мадридцев Винисиус. На третьем — ещё один игрок «Реала» Килиан Мбаппе.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 по версии Goal:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Винисиус Жуниор («Реал»);

3. Килиан Мбаппе («Реал», сезон-2023/24 провёл в составе «ПСЖ»);

4. Родри («Манчестер Сити»);

5. Гарри Кейн («Бавария»);

6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру);

7. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

8. Флориан Виртц («Байер»);

9. Даниэль Карвахаль («Реал»);

10. Лаутаро Мартинес («Интер»);

11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

12. Букайо Сака («Арсенал»);

13. Федерико Вальверде («Реал»);

14. Ламин Ямаль («Барселона»);

15. Нико Уильямс («Атлетик»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

18. Родриго («Реал»);

19. Коди Гакпо («Ливерпуль»);

20. Джамал Мусиала («Бавария»).

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