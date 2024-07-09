«ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд «Баварии»

«ПСЖ» рассматривает полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха как цель на летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Парижане прибавили к своему шорт-листу 29-летнего немецкого футболиста. Клуб рассматривает Киммиха и полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша как варианты на это летнее трансферное окно, а не как альтернативу друг другу.

Считается, что трансфер немца может быть более простым, поскольку португальцы хотят получить за 19-летнего Невеша целых € 120 млн.

Действующее соглашение Киммиха с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2025 года. На счету немца в прошлом сезоне два гола и девять ассистов в 43 матчах за «Баварию». На счету Невеша 33 матча в португальской лиге, три гола и один ассист.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что баварцы готовы продать Киммиха и открыты к предложениям.

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