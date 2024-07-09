Президент «Барселоны» высказался об экономическом состоянии каталонского клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал экономическое состояние каталонского клуба на данный момент.



«Это были очень напряженные три года, нужно было многое сделать, но работа была проведена очень хорошо. Мы довольны, потому что экономика клуба восстанавливается, и в ближайшее время у нас будут хорошие новости в этом отношении. Мы работаем над тем, чтобы завершить подтверждение экономического восстановления клуба, и есть ряд операций, которые мы можем объявить в ближайшее время. Очень приятно иметь возможность завершить этот процесс, который занял у нас три года, и я надеюсь, что мы войдём в нормальное русло», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.



В минувшем сезоне Ла Лиги «Барселона» заняла второе место с 85 очками. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал» (95 очков).

Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186