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«Реал» может заменить Лунина одним из главных открытий Евро на вратарской позиции

«Реал» может заменить Лунина одним из главных открытий Евро на вратарской позиции
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Агент украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина Жорже Мендеш встретится с представителями клуба на этой неделе, чтобы обсудить будущее своего клиента, сообщает AS.

Андрей и его агент не исключают уход из «Реала». Вратарь хотел бы остаться в клубе, но также хочет иметь игровую практику. «Реал» хотел бы продлить действующий до 2025 года контракт, но рассчитывает на него как на второго голкипера после Тибо Куртуа.

По данным источника, Мендеш привезёт на встречу вариант замены Лунина. Это вратарь «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта. Президент «Порту» Андре-Виллаш Боаш ранее заявил, что клуб не планирует продавать игрока, но у Мендеша, который является его агентом, есть другие планы относительно голкипера.

Перед истечением срока полномочий бывший президент «Порту» Пинту да Кошта и Мендеш заключили соглашение, согласно которому агент возьмёт на себя ответственность за будущее голкипера. Контракт игрока действует до 2027 года. Он содержит клаусулу в € 75 млн. Также сообщается, что «Порту» из-за финансовых проблем вряд ли согласится на меньшую сумму.

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