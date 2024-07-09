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Расписание матчей Евро-2024 на 9 июля

Расписание матчей Евро-2024 на 9 июля
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Сегодня, 9 июля, состоится очередной игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя один матч, который будет сыгран в рамках полуфинала турнира. За путёвку в финал поборются сборные Испании и Франции.

Расписание Евро-2024 на 9 июля:

  • Испания — Франция. 22:00 мск.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» проводит текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Во втором полуфинале, который состоится завтра, 10 июля, Англия сыграет с Нидерландами.

Турнирная таблица Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро

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