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Бывший футболист сборной Румынии предположил, почему Роналду не завершает карьеру

Бывший защитник «Райо Вальекано» и сборной Румынии Ильдефонс Лима высказал мнение, почему нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не завершает карьеру.

«Это его настоящая мотивация. Дело в том, что он хочет сыграть официальный матч со своим сыном и поэтому не сдаётся», — приводит слова Лимы Relevo.

Криштиану Роналду-младшему сейчас 14 лет, он выступает на молодёжном уровне за саудовский «Аль-Наср».

В минувшем сезоне Роналду сыграл 45 матчей, забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач.

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