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Дешам ответил на вопрос, сыграет ли Жиру в матче с Испанией в 1/2 Евро-2024

Дешам ответил на вопрос, сыграет ли Жиру в матче с Испанией в 1/2 Евро-2024
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Оливье Жиру накануне полуфинального матча чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он не играл в основном составе, но выходил со скамейки. Он не был менее эффективен, чем остальные. Его участие в матче зависит от ситуации. Речь не о создании моментов, а о недостаточной реализации», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Матч Испания – Франция состоится сегодня, 9 июля, начало – в 22:00 мск.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Во втором полуфинале сыграют сборные Англии и Нидерландов.

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