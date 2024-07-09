Дешам ответил на вопрос, сыграет ли Жиру в матче с Испанией в 1/2 Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Оливье Жиру накануне полуфинального матча чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Испании.

«Он не играл в основном составе, но выходил со скамейки. Он не был менее эффективен, чем остальные. Его участие в матче зависит от ситуации. Речь не о создании моментов, а о недостаточной реализации», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Матч Испания – Франция состоится сегодня, 9 июля, начало – в 22:00 мск.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Во втором полуфинале сыграют сборные Англии и Нидерландов.

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро