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Испания — Франция: во сколько начало матча 1/2 Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Испания — Франция: во сколько начало матча 1/2 Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 9 июля, на стадионе «Альянц-Арена» (Мюнхен) состоится первый полуфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию матча Испания – Франция можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, во втором полуфинальном матче сыграют сборные Нидерландов и Англии. Встреча состоится завтра, 10 июля, и начнётся также в 22:00 мск.

Англия на пути к полуфиналу в плей-офф одолела сборные Швейцарии и Словакии. Франция, в свою очередь, оказалась сильнее Португалии и Бельгии.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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