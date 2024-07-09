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Испания — Франция: во сколько начало матча 1/2 Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 июля, на стадионе «Альянц-Арена» (Мюнхен) состоится первый полуфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию матча Испания – Франция можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, во втором полуфинальном матче сыграют сборные Нидерландов и Англии. Встреча состоится завтра, 10 июля, и начнётся также в 22:00 мск.

Англия на пути к полуфиналу в плей-офф одолела сборные Швейцарии и Словакии. Франция, в свою очередь, оказалась сильнее Португалии и Бельгии.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.