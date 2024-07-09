Луис де ла Фуэнте высказался о прессинге сборной Франции перед полуфиналом Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о возможном прессинге сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024.

«Сразу скажу, что против игроков с такими характеристиками, как у Франции, которые так много бегают, важны передачи. Это единственный способ поддержания баланса.

На днях я говорил Ламину, что если на него будут наседать три игрока, то на поле будет зона, где мы будем иметь преимущество. И мы должны будем доставить туда мяч, и не просто доставить мяч. Нужно доставить мяч туда быстрым движением. Это тоже интерпретация игры. Вот почему мы должны помогать, но мы также должны быть осведомлены о других участках поля», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Команды сыграют между собой сегодня, 9 июля, на стадионе «Альянц-Арена» (Мюнхен), начало матча в 22:00 мск.

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