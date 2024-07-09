Жена Лунина сделала возможный намёк о клубе, в котором голкипер продолжит карьеру

Жена голкипера сборной Украины и мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия Лунина намекнула, в каком клубе её муж продолжит карьеру.

Анастасия в одной из своих социальных сетей опубликовала фотографию в новой вратарской форме мадридского «Реала», что, вероятнее всего, свидетельствует о том, что Лунин останется в «Королевском клубе» и пока не будет менять команду.

Фото: Соц.сети Анастасии Луниной

Напомним, в минувшем сезоне Лунин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль», а Кепа пропустил 18 голов в 20 матчах и восемь раз сыграл «на ноль».

Ряд источников сообщали, что Лунин недоволен возможным недостатком игровой практики, который может ждать его после возвращения в строй бельгийского голкипера Тибо Куртуа. Таже сообщалось, что у украинца был конфликт с тренерским штабом из-за невыхода в стартовом составе в финале Лиги чемпионов.