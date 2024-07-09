Тренер вратарей сборной России Кафанов выделил главные тенденции Евро-2024

Тренер вратарей сборной Росси по футболу Виталий Кафанов отметил главные тенденции проходящего на полях Германии Евро-2024.

«Действительно, этот чемпионат не отличается большим разнообразием ярких, красивых матчей с обилием голов. Есть определённые черты, которые отличают Евро-2024 от предыдущих. Первое — это большое количество автоголов. Второе — очень много голов было забито из-за пределов штрафной площади. Третье — на последних минутах решающие голы забивают команды, которые выше в рейтинге. Четвёртое – большинство команд хорошо обороняются большими силами. Ни в одном чемпионате не было столько заблокированных ударов обороняющейся команды. Ударов было много, но футболисты играют настолько самоотверженно и компактно, что до ворот мячи долетают гораздо реже, чем раньше.

Евро тоже получается очень ровным для вратарей. Грубых ошибок мало. Все вратари подтвердили свой уровень. Если говорить о современных тенденциях, то вратарь выступает в роли полевого игрока, а на сегодняшний день лучше всех с этой ролью справляется испанец Симон», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 9 июля, состоится первый полуфинальный матч Евро-2024 между Испанией и Францией.

Полностью интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.