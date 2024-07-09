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Стало известно имя главного арбитра полуфинала между Испанией и Францией на Евро-2024

Сегодня, 9 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится полуфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Франции и Испании.

Главным арбитром встречи назначен словенец Славко Винчич, сообщается на сайте УЕФА.

Ассистентами арбитра станут словенцы Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будет словенец Нейц Кайтазовиц.

На пути к полуфиналу сборная Испании обыграла сборные Грузии (4:1) и Германии (2:1 ДВ). Французы же в своей части сетки оказались сильнее сборных Бельгии (1:0) и Португалии (1:1, 5:3 пен.).

В другом полуфинале сыграют сборные Англии и Нидерландов.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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