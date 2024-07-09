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Кафанов объяснил, с чем связана массовая миграция российских вратарей в межсезонье

Кафанов объяснил, с чем связана массовая миграция российских вратарей в межсезонье
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о множественных переходах вратарей РПЛ в текущее трансферное окно.

«Переходов вратарей из одного клуба в другой в это трансферное окно больше обычного. Это говорит о том, что теперь у нас в России много хороших голкиперов. Насколько мне известно, у всех разные причины. Во-первых, это профессиональный вопрос — ребята бросают себе новый вызов. Каждый переход — стимул для дальнейшего роста мастерства. В новом клубе надо заново доказывать свою состоятельность. Никто там не будет смотреть на старые заслуги. В отдельных же случаях — такое случается редко — переход связан с бытовыми и финансовыми вопросами», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полностью интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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