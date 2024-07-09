Кафанов: Сафонов составит конкуренцию Доннарумме в «ПСЖ». Он никогда не был запасным

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о конкуренции Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой после перехода в «ПСЖ».

— Доннарумма свою планку держит. Отыграл турнир на высоком уровне. Как и Нойер, он не виноват в том, что команда не прошла дальше. Доннарумма сделал всё, что от него зависело. Но я верю, что Матвей через какое-то время сможет составить ему конкуренцию. Не сомневаюсь, что Сафонов готов побороться за место в основном составе «ПСЖ» и психологически, и по уровню мастерства.

— Сафонов заявляет, что едет во Францию играть первым номером. Хороший знак?

— Конечно! Но меня это не удивляет — Матвей никогда в жизни не был запасным. С начала карьеры везде был первым, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.



Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Сумма трансфера составила € 20 млн.

Полностью интервью с Виталием Кафановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.