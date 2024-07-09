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Экс-игрок сборной Португалии: Роналду не будет хорошим вариантом для ЧМ-2026

Экс-игрок сборной Португалии: Роналду не будет хорошим вариантом для ЧМ-2026
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Бывший игрок сборной Португалии Антониу Фонсека подверг критике Криштиану Роналду за игру на Евро-2024, а также высказался о проигранном матче с Францией в 1/4 финала турнира.

«Матч против Франции был равным, обе команды имели моменты. Полагаю, результат справедлив для Португалии, учитывая, что мы не забивали в последних матчах. Однако я ожидал большего от нашей сборной на этом Евро, учитывая талант этой команды.

Криштиану Роналду, на мой взгляд, провёл средний чемпионат Европы в лучшем случае. Не думаю, что он будет хорошим вариантом для ЧМ-2026, у нас есть другие опции в атаке», – приводит слова Фонсеки Telecomasia.net.

Напомним, Роналду принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.

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