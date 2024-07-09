Райт: Роналду уже не тянет, он не может совершить движение, не может обыграть защитников

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт высказал мнение об игре португальского форварда Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Португалия должна быть очень разочарована этим вылетом хотя бы из-за того, насколько хорош их состав – от защиты до нападения.

Учитывая то, как Криштиану Роналду сыграл на Евро-2024, каким бы великим он ни был, Диогу Жота, бесспорно, должен быть разочарован тем, что не смог выйти на поле в матче против Франции в четвертьфинале.

Судя по тому, что я видел, Роналду уже не тянет этот уровень. Как бы он ни был хорош, в какой бы форме он ни был, каким бы целеустремленным он ни был, видно, что сейчас он просто не может отправить мяч в ворота, совершить движение, чтобы пробить головой, не может обыграть защитника соперника», – приводит слова Райта Daily Mail.

Напомним, Роналду принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.

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