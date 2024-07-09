Защитник «Крыльев» Бейл: я буду очень рад, если Нидерланды выиграют Евро

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, как отреагирует на победу сборной Нидерландов на Евро-2024.
— Что ты сделаешь, если Нидерланды выиграют чемпионат Европы?
— Уууу, я не знаю. Я буду очень рад. Но что я сделаю — не знаю.
— Есть ли у тебя оранжевая майка?
— Да, конечно! Я смотрю каждый матч Нидерландов в ней, — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.