Осинькин: на Евро болею за Испанию — они показывают современный и интересный футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мыслями о текущем чемпионате Европы — 2024.

«Увеличивается разрыв между качеством игры национальных сборных и команд, которые фактически сборные мира и постоянно находятся, чтобы работать над сыгранностью — это команды, которые являются лидерами в Лиге чемпионов. Сейчас этот разрыв кажется достаточно большим. Сборные начинают организацию своей игры от обороны. Здесь просто чувствуется преимущество обороны над атакой.

Наверное, можно сказать, что чемпионат Европы неинтересный. Но к таким турнирам немножечко другой интерес — национальный. Я на этом турнире болею за испанцев. Не фанатею, немножко болею. Испания, на мой взгляд, показывает самый современный и интересный футбол. Сказать, что они по праву прошли немцев… Был матч, где у всех были возможности, просто испанцы смогли лучше ими распорядиться. Наверное, большую часть матча Германия доминировала. Матч Испания — Германия, на мой взгляд, был как финал. Но не факт, что испанцы теперь обязательно должны побеждать. Франция и Англия — это команды, которые умеют выжимать победы, даже если у них не получается. У них меньше сыгранности в атакующих действиях. Но достаточно качественно поставлена игра в обороне. Если они смогут навязать испанцам свою игру или сломать их игру, что футболисты такого уровня умеют… Можно ждать чего-то неожиданного», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.