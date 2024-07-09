Игрок «Крыльев» Костанца прокомментировал вылет Бразилии с Кубка Америки

Футболист самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал вылет сборной Бразилии с Кубка Америки — 2024.

«Следить за играми Кубка Америки немного сложно, игры проходят очень поздно. Сложно сказать, почему у Бразилии не получилось. К сожалению, мы не смогли пройти Уругвай. Пенальти — это всегда 50 на 50. Но это по-прежнему очень хорошая команда», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная Бразилии уступила Уругваю в матче 1/4 финала Кубка Америки и завершила выступления на турнире. Отметим, что в полуфинал Копа Америка — 2024 пробились также национальные команды Аргентины, Канады и Колумбии. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.