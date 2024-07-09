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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Испания — Франция: статистика личных встреч в преддверии 1/2 финала Евро-2024

Испания — Франция: статистика личных встреч в преддверии 1/2 финала Евро-2024
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Сегодня, 9 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии очередной встречи Франции и Испании «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников.

— Всего игр: 36.

— Побед Франции: 13.

— Побед Испании: 16.

— Ничьих: 7.

— Разница мячей: 64-39 в пользу национальной команды Испании.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.

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