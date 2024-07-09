Испания — Франция: статистика личных встреч в преддверии 1/2 финала Евро-2024

Сегодня, 9 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.
В преддверии очередной встречи Франции и Испании «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников.
— Всего игр: 36.
— Побед Франции: 13.
— Побед Испании: 16.
— Ничьих: 7.
— Разница мячей: 64-39 в пользу национальной команды Испании.
Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.