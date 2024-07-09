Гасилин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2024 между Испанией и Францией

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции.

«Карвахаль — человек, который объединял команду. Его будет очень не хватать. В центре обороны выйдет Начо. Думаю, что это будет уязвимая позиция. По факту с атакой у сборной Франции всё печально — один гол с игры, автоголы. Но Франция — одна из самых бьющих команд. Почти в каждой игре по 20 ударов. У Мбаппе, Дембеле, Коло Муани всегда есть моменты. Вопрос в том, когда они забьют. Испания — та команда, которая если поведёт в счёте, Франции надо будет отыгрываться. Уверен, что голы с игры мы точно увидим. Матч уйдёт в дополнительное время, где французы смогут дожать и даже до пенальти дело не дойдёт», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.