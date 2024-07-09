Финал Медиалиги пройдёт на домашнем стадионе ПФК ЦСКА

Финал пятого сезона Медийной футбольной лиги пройдёт на домашнем стадионе ПФК ЦСКА — «ВЭБ-Арене». Игра состоится в понедельник, 15 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, в финале Медиалиги встретятся команды «БроукБойз» и 2DROTS. Каждая из этих команд уже играла на домашней арене ЦСКА — 2DROTS в выставочном матче обыграли армейцев (2:1), а «Броуки» уступили Reality в финале Московского кубка селебрити (МКС).

Интересно, что оба финалиста 5-го сезона МФЛ получили путёвку в Кубок России, о чём уже сообщил РФС.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).