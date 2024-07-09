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Тренер сборной России Кафанов назвал двух вратарей, ставших открытиями Евро-2024

Тренер сборной России Кафанов назвал двух вратарей, ставших открытиями Евро-2024
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал двух голкиперов, которые стали открытиями на чемпионате Европы — 2024.

«Таких игр, где вратари много раз спасали свои ворота в матчах против более сильных команд и вносили огромный вклад в победу, было немного. Выделил бы Мамардашвили и турецкого вратаря Гюнока, который сыграл большую роль в выходе своей команды в четвертьфинал. Хотелось бы отметить ещё Облака, который не всегда стабильно играл за «Атлетико», но отыграл очень сильный матч с Португалией и взял пенальти при счёте 0:0 от Роналду. К сожалению, команды этих вратарей не прошли дальше.

В матче с Португалией грузинская команда играла хорошо. Они молодцы. Но Мамардашвили в самые трудные и ключевые моменты игры не дал возможности сопернику переломить игру и помог своей команде добиться исторической победы», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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