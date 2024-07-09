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«Фенербахче» близок к трансферу Сент-Максимена из «Аль-Ахли»

«Фенербахче» близок к трансферу Сент-Максимена из «Аль-Ахли»
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Турецкий «Фенербахче» близок к приобретению французского вингера Аллана Сент-Максимена из саудовского «Аль-Ахли», сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы почти достигли соглашения по переходу, а сам футболист получил разрешение на переговоры с командой из Стамбула по условиям личного контракта.

Также сообщается, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо вовлечён в процесс переговоров и провёл встречи с представителями «Аль-Ахли» и Сент-Максимена.

27-летний французский полузащитник выступает за «Аль-Ахли» с лета 2023 года. За это время он провёл за клуб 31 матч, отметился четырьмя забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в € 18 млн.

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