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Каряка объяснил, почему Шунину стоит рассмотреть переход в «Химки»

Каряка объяснил, почему Шунину стоит рассмотреть переход в «Химки»
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Бывший футболист сборной России, португальской «Бенфики» и московского «Динамо» Андрей Каряка высказался о будущем голкипера Антона Шунина, которого СМИ связывают с подмосковными «Химками».

«Шунин — легенда «Динамо», он находился в системе клуба с академии. Сложно сказать, с чем связан его уход из команды, но Антона можно только поблагодарить за те годы, которые он провёл в «Динамо».

Надеюсь, Шунин продолжит играть. Что касается варианта с «Химками», то они находятся рядом, далеко ездить не надо», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

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